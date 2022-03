Keine Bewährung : «DSDS»-Menowin muss ins Gefängnis

2019 saß der Ex-«DSDS»-Star Menowin Fröhlich betrunken am Steuer und verursachte eine Unfall. Nun steht ein Urteil fest.

Die Strafe in dem Strafverfahren wegen Trunkenheit am Steuer steht jetzt fest: Der Familienvater muss für 14 Monate ins Gefängnis – ohne Bewährung. Nach Informationen von RTL hatte der Sänger gehofft, dem Gefängnis zu entkommen. Entsprechend niederschmetternd sei für ihn nun das Urteil.

Gericht sieht keine positive Prognose

Kurz vor der Verhandlung bezieht Menowins Anwalt, Claus Eßer, Stellung zu dem großen Tag seines Mandanten: «Ich erwarte heute, dass das endlich mal ein Ende nimmt und zwar so ein Ende, wie wir es schon 2020 beim Amtsgericht hatten, nämlich eine Bewährung», so Claus Eßer im Gespräch mit RTL. Er könne sich kein anderes Urteil als eine Bewährungsstrafe vorstellen.

«Ein Ort, an den ich nie wieder wollte»

Für Fröhlich ist es nicht die erste Gefängnisstrafe. Wegen verschiedener Delikte verbrachte der 34-Jährige bereits vier Jahre in Haft. Vor zwei Jahren schilderte der Sänger in einem Interview seine Furcht vor einem erneuten Knastaufenthalt: «Das ist ein Ort, an den ich nie wieder wollte. Das wäre richtig krass. In mir würde alles kaputtgehen», sagte er in der Dokureihe «Menowin - Mein Dämon und ich».