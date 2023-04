Kein Auslaufmodell: «DSDS» verabschiedet sich – und kommt wieder

«DSDS» verkauft die klassische Tellerwäscher-zum-Millionär-Legende

Der Berliner Medienwissenschaft Prof. Marcus S. Kleiner brachte zum Auftakt der aktuellen Staffel in einem dpa-Interview den Erfolg von ganz früher auf den Punkt: «Der Versuch, großes Entertainment zu machen, eine große Geschichte zu erzählen – das war in Deutschland neu. Das war anders. Es brachte internationalen Flair in die doch etwas provinzielle deutsche Fernsehunterhaltung von damals.»

Ein zweiter Faktor, warum die Show früher so gut lief: «DSDS» verkaufte damals die klassische Tellerwäscher-zum-Millionär-Legende. Eben noch Aushilfe in der Videothek, morgen schon Robbie Williams. Jeder kann es schaffen, wenn er Talent hat, hart an sich arbeitet. Das passte in den Nullerjahren gut in den Zeitgeist. Deutschland kämpfte mit hohen Arbeitslosenzahlen und es war die Zeit der strengen Hartz-Reformen.