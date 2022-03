Affäre um IWF-Chef : DSK-Opfer soll in Aids-Unterkunft wohnen

Strauss-Kahn könnte neben den Vergewaltigungsvorwurf ein weiteres Problem haben: Das Zimmermädchen, das er angeblich sexuell angegriffen hat, soll an Aids leiden.

In dieser Straße im Stadtteil Bronx arbeitet der Bruder des mutmaßlichen Opfers. (Bild: AFP)

Schlechte Nachrichten für Dominique Strauss-Kahn: Die angeblich von ihm angegriffene Hotelangestellte wohnt in einer Unterkunft, die exklusiv für HIV-Infizierte oder Aids-Patienten bestimmt ist. Wie die «New York Post» berichtet, habe die 32-jährige Afro-Amerikanerin zusammen mit ihrer Tochter eine Wohnung im vierten Stock des Hauses in der Bronx bezogen.

Dass das Zimmermädchen an Aids leide, konnte aufgrund der ärztlichen Schweigepflicht nicht bestätigt werden. Die Wohnung sei zudem nicht auf ihren Namen gemietet. Doch der Vermieter des Wohnkomplexes ist die «Harlem United Aids-Gemeinschaft», versicherte Chaim Gross, Besitzer der Immobilie.

Laut Recherchen von US-Medien bietet die Organisation Erwachsenen Unterkunft, die sich das HI-Virus zugezogen haben. Die Gemeinschaft ist nach eigenen Angaben nicht auf kranke Kinder ausgerichtet. Zuvor habe die alleinerziehende Mutter mit ihrer Tochter in einer Wohnung von Harlem United in High Bridge gewohnt. Dort sei sie im Jahr 2008 ausgezogen.

Der Anwalt der Frau, Jeffrey Shapiro, erklärte, seine Mandantin sei Witwe und daher die einzige erwachsene Person im Haushalt. Sie leide derzeit unter den Umständen: «Ihre Welt ist total auf den Kopf gestellt worden», so Shapiro, «sie hat große Angst um ihre Zukunft.»

Der Bruder des mutmaßlichen Opfers hält es für ausgeschlossen, dass seine Schwester dem IWF-Chef eine Falle stellen wollte. «Sie kannte ihn nicht. (...) Mein Schwester ist unfähig, sich eine solche Geschichte auszudenken. Sie ist praktizierende Muslimin und trägt Kopftuch», sagte Blake Diallo (42) in einem Interview der französischen Tageszeitung «Le Parisien» (Mittwoch).

Seine Schwester habe keine Ahnung von Politik, sie wisse nicht einmal, wer Bürgermeister von New York sei. «Sie ist eine ehrenwerte und anständige Frau, die hart arbeitet, um ihre Tochter großzuziehen», betonte Diallo. «Wenn sie nach Hause kommt, schaut sie afrikanische TV-Serien.» «Sie weint viel», sagte ihre Bruder. «Nafi» stehe noch immer unter Schock.

Nafissatous Bruder Blake Diallo betreibt nach Angaben der Pariser Zeitung ein Restaurant mit afrikanischer Küche im New Yorker Stadtteil Harlem. Er lebte 16 Jahre in Frankreich, bevor er in die USA kam.