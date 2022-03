Mitteilung an einen Mörder : «Du bist gescheitert, Anders Breivik»

Er überlebte den Massenmord auf Utøya. Jetzt hat Ivar Benjamin Oesteboe einen Brief an den Täter, Anders Behring Breivik, geschrieben.

«Wir reagieren nicht mit Bösem auf das Böse, wie du das wolltest. Wir bekämpfen das Böse mit dem Gutem. Und wir werden gewinnen», schreibt Ivar Benjamin Oesteboe, Überlebender des Massakers von Utøya, an den Massenmörder Anders Behring Breivik in einem Brief, der mit den Worten «Lieber Anders Behring Breivik» beginnt.

Der 16-Jährige, der beim Massaker fünf Freunde verloren hat, fährt fort: «Du denkst vielleicht, du hast gewonnen. Du glaubst, durch das Töten meiner Freunde und meiner Kameraden die Arbeiterpartei und jene Menschen auf der Welt, die an eine multikulturelle Gesellschaft glauben, vernichtet zu haben.»

Oesteboe kommt in seinem auf Facebook veröffentlichten Brief, den die norwegische Zeitung «Dagbladet» publiziert hat, zu einen simplen und gerade deswegen beeindruckenden Schluss: «Du sollst wissen, dass du gescheitert bist.»

Kein Held

«Du bezeichnest dich selber als einen Helden, als einen Ritter. Du bist kein Held. Aber eins ist sicher: Du hast Menschen zu Helden gemacht. Auf Utøya, an diesem heissen Julitag, hast du einige der größten Helden der Welt geschaffen – und du hast die ganze Menschheit geeint.»

Ivar Benjamin Oesteboe hatte sich am 22. Juli mit anderen Lagerteilnehmern am Ufer versteckt, als die Schießerei begann. Und er hatte geglaubt, der als Polizist verkleidete Breivik sei gekommen, um sie zu retten.

Der Plan misslang

«Wir rannten herum, riefen ihm und fuchtelten mit den Armen. Wir glaubten, er versuche die Leute um ihn herum zu beruhigen. Plötzlich drehte er sich ungerührt um und begann auf jene, die im Wasser waren, zu schiessen.»

Oesteboe kam davon. Er konnte sich verstecken und wurde gerettet, als die Polizei 80 Minuten nach Beginn der Bluttat die Insel stürmte.

«Du sollst wissen, was dein Plan ausgelöst hat. Viele Menschen sind wütend, du bist der meistgehasste Mann in Norwegen. Ich bin nicht wütend. Ich habe keine Angst vor dir. Du kannst uns nicht erreichen, wir sind stärker als du», endet der Brief von Oesteboe.

In Utøya kamen am Freitag, 22. Juli 2011 bei der rund 80-minütigen Schiesserei 69 Personen, meist Jugendliche, ums Leben. Zuvor hatte Breivik in Oslo im Regierungsviertel eine Autobombe gezündet. Bei der Detonation starben acht weitere Menschen. Massenmörder Breivik hat sein Handeln mit den Worten, er wolle einen «Krieg gegen den Islam und die multikulturelle Linke führen», begründet.

(L'essentiel online/uwb/sda)

Breivik wünscht sich japanischen Psychiater Der 32-jährige Anders Behring Breivik möchte sich von einem japanischen Psychiater untersuchen lassen. Dies erklärte sein Anwalt Ger Lippestad am Dienstag gegenüber der Zeitung «Dagens Naeringsliv». Es gehe Breivik um das Konzept der Ehre - das ein Japaner besser verstehe als ein Europäer, sagte er als Begründung. Das Gericht in Oslo hat allerdings zwei norwegische Psychiater damit beauftragt, den Massenmörder zu untersuchen. Gleichzeitig verlangte Breivik die norwegische Regierung solle zurücktreten. Erst dann werde er Details über die beiden Terrorzellen, mit denen er angeblich zusammengearbeitet hat, preisgeben. Wie weiter bekannt wurde, soll Breivik während des Massakers auf Utøya die Polizei angerufen haben. Dies habe Breivik bei seinem letzten Verhör ausgesagt, erklärte der Anwalt gegenüber dem norwegischen TV-Sender «NRK». Verschiedene Zeugen hatten zuvor berichtet, der Täter habe auf der Insel ein Handy oder Walkie-Talkie benutzt.