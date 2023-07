«Brain Tapping»: Du hast Schlafprobleme? Dieser Hack könnte die Lösung sein

Auf der verzweifelten Suche nach dem Heiligen Gral wenden sich immer mehr Menschen auch an die Weiten des Internets. Hast Du vielleicht schon mal einen Kopfsalat-Tee getrunken oder deinen Vagusnerv mit einem Eiswürfel beruhigt? Dann wirst Du folgenden Hack lieben.

Ja, bestimmt so zwei bis drei Mal die Woche.

Ja, ich wälze mich jede Nacht im Bett umher. Ja, bestimmt so zwei bis drei Mal die Woche. Manchmal, wenn mich etwas stark beschäftigt. Nein, ich schlafe wie ein Baby.

Mit über zehn Millionen Aufrufen auf Tiktok hat sich Brain Tapping schnell zum viralen Schlaftrick entwickelt. Du strebst nach erholsamen acht Stunden Schlaf , aber das Ein- und Durchschlummern fällt Dir schwer? Dann könnte Brain Tapping dich in das Land der Träume katapultieren.

Brain Tapping, auch bekannt als Emotional Freedom Technique (EFT), ist eine Klopftechnik, die ihre Wurzeln in der traditionellen chinesischen Medizin hat. Durch die Stimulation von bestimmten Akupressurpunkten sollen Stress, Blockaden und Ängste gelindert werden. Gleichzeitig werden Entspannung und Schlaf gefördert. Während des Klopfens werden Affirmationen gesprochen , also bewusst formulierte positive Gedanken, die dabei helfen, das Ziel zu erreichen, wie «Ich bin entspannt» oder «Ich schlafe ein».

Obwohl Brain Tapping auf verschiedene Weisen durchgeführt werden kann, hat sich auf Tiktok vor allem eine Technik durchgesetzt: Diese konzentriert sich auf das Klopfen von einem Punkt auf dem Kopf und fünf Punkten im Gesicht sowie auf das Klopfen auf das Schlüsselbein und auf die Rippen. Wichtig dabei ist, dass die Übungen so lange wiederholt werden, bis die Müdigkeit einsetzt – währenddessen muss die Atmung stets gleich und ruhig bleiben.

In einem viralen Video, das inzwischen knapp sieben Millionen Views hat, erklärt Fouad Boustani, der hinter dem Mental-Health-Account «Mentally Great» steckt, dass man sein Gehirn mithilfe der Klopftechnik austricksen kann, um schneller einzuschlafen. «Unser Gehirn liebt es, sich mit rhythmischen Mustern zu verbinden», sagt der Tiktoker. «Wer also ein schnelles Muster erzeugt und es dann verlangsamt, verlangsamt auch die Gehirnaktivität, was wiederum den Schlaf fördert.»