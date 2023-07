Schlechte Manieren: Du hast Wein geschenkt bekommen? Bloß nicht öffnen

Daniel Prattley ist Butler und verrät seinen heiligsten Tipp für Dinnerpartys – und der betrifft die Weinetikette. Einen geschenkten Wein am selben Abend zu öffnen, gelte als unhöflich. Prattley sollte es wissen, denn sein Job ist es, wohlhabende Familien zu bedienen und Dinnerpartys für sie zu veranstalten.

Was bringst Du zu einer Dinnerparty mit?

«Öffnen Sie niemals Wein, der für Sie gekauft wurde», sagt er gegenüber Insider. Den geschenkten Wein noch am selben Abend zu servieren, sei schlicht unpassend. Es gelte als «schlechtes Benehmen». Aber wieso? Laut dem Butler denken die Gäste dann, man habe nicht genug Wein gekauft, um sie zu versorgen.

Schreib Dir auf, von wem der Wein ist

Die Regel, das Mitbringsel nicht gleich zu trinken, gelte aber nur für Wein – und nicht für andere Getränke. Eine Flasche Prosecco kannst Du also laut Etikette servieren, wann immer Du Lust auf einen Schluck hast.

Daniel Prattley nimmt seine Expertise nicht von irgendwo her. Der Brite arbeitet für wohlhabende Familien auf der ganzen Welt und hat sich auf die Bewirtung von Luxusvillen spezialisiert. Der Butler teilt auf Tiktok regelmäßig Einblicke in seinen Berufsalltag. So gibt er auch Tipps, wie man für Dinnerpartys den Tisch deckt. Das Video haben fast eine Million Menschen gesehen.