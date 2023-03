Phänomen erklärt: Du kaufst immer das Gleiche? Dafür gibt es mehrere Gründe

Obwohl das Angebot in den Supermärkten stetig wächst und die Auswahl an Produkten noch nie so groß war, kaufen die meisten von uns, bis auf ein zwei Produkte, immer die gleichen Dinge ein. Wieso ist das so? Weil wir wissen, was uns schmeckt und was in unserem Haushalt funktioniert? Oder weil wir beim Kochen nicht kreativ sind und den Einkauf schnell hinter uns bringen möchten?