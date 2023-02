Model-Bilder: «Du solltest zum Arzt» – Kendall Jenner und ihre laaange Hand

1 / 7 Während Kendall Jenner sich im Urlaub entspannt, postet sie Schnappschüsse von sich auf Instagram. Instagram/kendalljenner Dabei gewinnt besonders dieses Bild die Aufmerksamkeit der Menge. Zu sehen ist eine lang gezogene Hand der 27-Jährigen. Instagram/kendalljenner Nun macht sich das Netz über das Model lustig. FilmMagic

Das Netz lacht. Die Zweitjüngste des Kardashian-Jenner-Clans befindet sich gerade im Traumurlaub, sonnt sich und nutzt auch gleich die Gelegenheit, um Schnappschüsse von sich zu machen. Diese teilt die 27-Jährige auch gleich mit ihren 276 Millionen Followerinnen und Followern auf Instagram. Dabei bekommt das vierte Foto einer Galerie ganz besondere Aufmerksamkeit. Darauf ist Kendall zu sehen, wie sie im Bikini auf dem Boden hockt und sich mit ihrer Hand am Boden abstützt. Es fällt auf, dass ihre Hand dabei unmenschlich lang gezogen ist. Hat sie etwa versucht, ihr Foto zu retuschieren, oder ist der Winkel der Aufnahme so schlecht gewählt?

Was der Grund für die Hand-Verzerrung ist, scheint den Followerinnen und Followern egal zu sein. Diese amüsieren sich und kommentieren die Photoshop-Panne. So schreibt etwa eine Userin: «Ich hoffe, dir geht es gut. Hat jemand eine Tür zugeknallt und deine Hand war dazwischen?» Eine andere dagegen rät: «Du solltest dringend zum Arzt.» Und ein anderer User macht sogar witzige Vergleiche. «Kendall hat für die Rolle des neuen Freddy Krueger vorgesprochen.» Auch wenn die Influencerin derzeit belächelt wird, findet Mama Kris Jenner (67) liebevolle Worte in der Kommentarspalte. «Du bist perfekt.»

Kendall mag ihre Finger und Zehen nicht

Wie es zu diesem «Patzer» kam, ist nicht nachzuvollziehen. Allerdings fallen Fans Hautstellen am Fuß, dem Bein und an Teilen ihres Arms auf, die im Vergleich zur restlichen Haut unnatürlich hell aussehen. So spekulieren sie, dass Kendall einen Sonnenbrand kaschieren wollte und dabei ihre Hand aus Versehen verlängert haben soll. Dass sie mit ihren Fingern nicht ganz zufrieden ist, offenbarte sie gegenüber dem «Elle Magazin» 2015. So meinte sie: «Ich habe Spinnen-Zehen. Und ich habe auch Spinnen-Finger.»

Ihre Schwestern als schlechte Vorbilder