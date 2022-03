Umweltsünde : Du wirfst Kontaktlinsen ins WC? Stopp!

Viele Personen entsorgen ihre Kontaktlinsen im Klo. Das schadet der Umwelt, warnen Forscher.

Falsch entsorgte Kontaktlinsen vermüllen die Weltmeere: Werden sie in Toiletten oder Waschbecken herunter gespült, gelangen sie als Mikroplastik ins Meer, warnten Forscher am Montag auf einer Konferenz in der US-Stadt Boston.