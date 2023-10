Dubai: «Wir schlafen auf dem Boden, bis uns jemand anstellt»

Frauen von den Philippinen und aus afrikanischen Ländern werden als Maids in Dubai angestellt. Bevor sie einen Arbeitgeber finden, werden sie von Vermittlungsagenturen schwer misshandelt.

«Die Art von Erniedrigung, die Kommerzialisierung und Ausbeutung von Menschen erinnert an den Sklavenhandel. Nur wird es jetzt online und nicht mehr auf dem Markt betrieben.» James Lynch, Co-Leiter der Menschenrechtsorganisation FairSquare, schüttelt den Kopf. Die Zustände die Frauen auf der Suche nach einem Job als Hausangestellte in den Vereinigten Arabischen Emiraten erleben, sind erschütternd. Personalvermittlungsunternehmen misshandeln und sperren die Frauen ein, bis diese über Apps und Websites an Arbeitgeber vermittelt werden können.

In einer drei Jahre langen Recherche sprach die britische Zeitung The Guardian mit mehreren Maids von den Philippinen und aus westafrikanischen Ländern. «Wir leiden», sagte etwa eine 34-jährige Kenianerin. Sie sei erschöpft, weil sie jeden Tag über 18 Stunden arbeite. Freie Tage habe sie keine. Am Ende des Monats bekomme sie umgerechnet knapp 315 Euro.

Pässe und Handys weggenommen

Das sei noch nicht alles: Ihr Arbeitgeber habe in ihrem Schlafzimmer Kameras installiert, sagt die Kenianerin. Sie müsse sich verstecken, wenn sie sich umzieht, weil sie wisse, dass man sie beobachten könnte. Als sie beim Personalvermittler erklärte, sie wolle wieder abreisen, habe man ihr vorgeworfen, «Drama zu machen».

Gleich nach der Landung hätten Mitarbeiter der Agentur ihre Pässe und in vielen Fällen auch ihre Handys weggenommen, erzählt Margarita, die von den Philippinen stammt. Die Vermittler brachten sie mit weiteren acht bis neun Frauen in einem kleinen Zimmer eines Hauses unter. «Wir schlafen alle zusammen auf dem Boden, bis uns jemand anstellt.»

Ähnliches erlebte Angelica. Vier Monate hielt sie die Vermittlungsagentur fest. In dieser Zeit sei sie von einer Mitarbeiterin mehrmals angegriffen worden. «Sie trat mich, warf mich in ein Zimmer, zog mich an den Haaren, schlug mir ins Gesicht.»

Afrikanerinnen brauchen kein Schlafzimmer

Agenturen wie etwa Tadbeer Al-Forsan oder Maids.cc mit Hauptsitz in Dubai fliegen Frauen aus Afrika oder Südostasien ein, um sie als Hausangestellte zu vermitteln. «Sie zwingen dich, einen Hijab zu tragen, dann machen sie Videos von dir», sagt die 27-jährige Nia aus Kenia. «Wenn jemandem dein Profil gefällt, kommt er ins Büro und sie führen ein Interview mit dir. Du hast keine Wahl, du brauchst einen Job.» Die Frauen warten also in den Häusern des Vermittlers, bis jemand sie aussucht. Bei Nia waren es drei Monate.

Auf der Website der Agenturen können künftige Arbeitgeber die Frauen nach Herkunft wählen – es ist für sie eine Frage des Geldes: Während Philippinas 3500 Dirham (umgerechnet etwa 900 Euro) kosten, kann man eine Frau aus Afrika für 2700 Dirham (umgerechnet 690 Euro) anstellen. Den Afrikanerinnen müsse man kein Schlafzimmer zur Verfügung stellen, ergänzen die Vermittler in der Beschreibung.

«Keine rechtliche Haftung»

Die Agentur verspricht dem Kunden «eine Vollzeit-Maid mit Visum, jederzeit kündbar». Die Frauen werden noch am selben Tag mit einem Uber ins Haus des Arbeitgebers geschickt, heißt es auf der Website. Außerdem: «Keine rechtliche Haftung. Wenn etwas schief geht, sei es, dass die Frau flüchtet oder schwanger wird, sind wir für die Bearbeitung etwaiger Klagen oder Anzeigen bei der Polizei verantwortlich.»

James Lynch von FairSquare schüttelt immer noch den Kopf: «Man weiß nicht, wo man anfangen soll. Ist es schlimmer, Menschen nach ihrer Hautfarbe und Nationalität zu bewerten, oder das Versprechen, eine Frau per Uber noch am selben Tag nach Hause zu liefern. Oder etwa, dass afrikanische Mitarbeiterinnen keine Schlafzimmer brauchen?»