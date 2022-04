Fußball/BGL-Ligue – Düdelingen baut seinen Vorsprung weiter aus – Hamm Benfica steigt ab

Mit 62 erzielten Toren stellt Düdelingen in dieser Saison die beste Offensive im luxemburgischen Fußball-Oberhaus.

5:0 gewonnen, Vorsprung in der Tabelle ausgebaut: F91 Düdelingen kommt der Mesiterschaft mit großen Schritten näher und steht nun mit sieben Zählern vor dem Verfolger aus Niederkorn, der in Petingen nicht über ein 0:0-Unentschieden hinauskam. Die Mannschaft von Carlos Fangueiro führte nach der ersten halben Stunde bereits mit 3:0. Dejvid Sinani schnürte ein Doppelpacl (14., 25.), bevor Samir Hadji das Ergebnis noch weiter in die Höhe schraubte (27.).