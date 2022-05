BGL Ligue : Düdelingen ist luxemburgischer Meister

F91 Diddeleng hat mit einem 3:0-Sieg gegen den FC Wiltz '71 seinen 16. Titel in der BGL Ligue geholt.

Vincent Lescaut/L'essentiel

Düdelingen steht wieder an der Spitze des luxemburgischen Fußballs. Am Sonntag haben die Spieler das 16. Mal den Meistertitel für den Verein gewonnen. Mit einem 3:0 ging die Mannschaft unter Trainer Carlos Fangueiro in Wiltz als Sieger hervor.

In einem lebendigen Spiel ging der F91 dank Adel Bettaieb in Führung. Der Stürmer startete einen Konter von der Mittellinie aus und brachte den Ball mit der Hacke an Ralph Schon vorbei (0:1, 27.).

Wiltz, auf Platz 13 der BGL Ligue, versuchte alles, die Männer in Gelb in die Knie zu zwingen. Alexandre Roselli war nah dran, als er Lucas Fox mit einem Schuss aus 40 Metern überraschte, der allerdings an den Pfosten prallte.

Nach einer Stunde Spielzeit verwandelte aber Samir Hadji im Strafraum eine Flanke von Mehdi Kirch im Strafraum zum 0:2. Edvin Muratovic machte in der 72. Minute schließlich den Sack zu.

Der F91 wird in der nächsten Saison in der Champions-League-Qualifikation antreten und hat am kommenden Freitag die Chance auf ein Double, wenn er im Finale des luxemburgischen Pokals gegen den RFC Union Luxemburg antritt.

