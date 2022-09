Fußball: Düdelingen übernimmt alleinige BGL-Führung

Nach einem perfekten Saisonstart ließ Hesperingen am Samstag in einem Spiel mit sechs Toren und zwei roten Karten gegen Petingen die ersten Punkte liegen. Nach einem 1:3-Rückstand zur Pause schloss die Mannschaft von Pascal Carzaniga in der Schlussphase des Spiels durch das sechste Saisontor von Rayan Philippe (72.) und eines von Mehdi Terki aus kurzer Distanz (88.) noch einmal auf.