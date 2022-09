Luxemburg : Düdelinger Notaufnahme nimmt wieder Patienten in Empfang

Das «Centre hospitalier Émile-Mayrisch» (CHEM) hat am Freitag angekündigt, dass ab Anfang nächster Woche die gemeindenahe Notfallversorgung in Düdelingen wieder für Patienten verfügbar sein wird. Die Klinik in der Rue de l'Hôpital nimmt von montags bis freitags, jeweils von 8 bis 16 Uhr, Patienten auf. Für Notfälle außerhalb dieser Öffnungszeiten steht rund um die Uhr die Notaufnahme des CHEM in Esch/Alzette bereit.