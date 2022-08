Angriff auf die Ukraine : Dürfen russische Touristen trotz Krieg noch Ferien in Europa machen?

In einigen Ländern wird die Forderung lauter, Russen keine Visa mehr für Reisen in die EU zu erteilen.

1 / 3 Estland und Lettland haben die Regeln für die Visa-Vergabe für russische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen bereits eingeschränkt, auch Polen denkt darüber nach. AFP Bislang hat die EU-Kommission in Brüssel einen grundsätzlichen Stopp von Touristenvisa für Russinnen und Russen abgelehnt. Doch die Forderung nach einer Visablockade wird weiter heftig debattiert und … AFP … spiegelt nach sechs Monaten Krieg die weit verbreitete Frustration über die russische Öffentlichkeit wider: «Diese scheint entweder nicht in der Lage oder nicht willens zu sein, sich dem Krieg entgegenzustellen, der in ihrem Namen geführt wird», so der «Guardian». REUTERS

Wegen Russlands Angriff gibt es in der Ukraine täglich Tote. Gleichzeitig genießen Tausende russische Touristen und Touristinnen dank Kurzeitvisa den Sommer in Europa. Ein stoßender Widerspruch, wie einige in der EU finden.

So schlagen etwa Estland, Lettland, Finnland und die Tschechische Republik vor, russische Kurzzeitvisa EU-weit einzuschränken oder gar ganz auszusetzen.

In diesen drei Ländern ist es seit Beginn des Krieges zu einem Zustrom russischer Touristen und Touristinnen, Emigranten und Emigrantinnen gekommen, sodass dort bereits verschärfte Einwanderungsbestimmungen und begrenzte Visasperren gelten. Dabei fliegen zwischen der EU und Russland keine Flugzeuge mehr – Russen und Russinnen können nur über Land in eben diese drei EU-Länder einreisen.

Verbreitete Frustration über russische Öffentlichkeit

Die Forderung nach der Visaaufhebung hört der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski gerne. In seiner täglichen Videoansprache sprach er jetzt davon, dass die Diskussion über einen entsprechenden Vorschlag der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft «Tag für Tag intensiver» geführt werde.

Doch auch er dürfte wissen, dass eine Umsetzung wenig realistisch ist: Ein generelles Visa-Verbot erfordert die Zustimmung aller 27 Mitglieder des Blocks.

Dennoch spiegle der Vorschlag nach sechs Monaten Krieg die weitverbreitete Frustration über die russische Öffentlichkeit wider, schreibt der «Guardian»: «Diese scheint entweder nicht in der Lage oder nicht willens zu sein, sich dem Krieg entgegenzustellen, der in ihrem Namen geführt wird.» In Umfragen steht die russische Bevölkerung fest hinter der «Spezialoperation» ihres Präsidenten (mehr dazu hier).

«Russen müssen die freie Welt sehen»

Die Forderung nach der Aufhebung der Kurzvisa wird auch unter Russen und Russinnen im europäischen Exil heftig debattiert. Ein Visumverbot werde die russische Bevölkerung weiter isolieren und erinnere an die Sowjetzeit, meint etwa Ilja Krasilschtschik, ein russischer Online-Verleger, dem in Russland wegen seiner Anti-Kriegshaltung Gefängnis droht.

«Ich sehe nichts Gutes darin, den Russen die Einreise nach Europa zu verbieten, denn sie müssen eine freie Welt sehen», sagt er dem «Guardian».

Andere wie Ira Lobanovskaya, die exilwillige Russen und Russinnen berät, denkt dagegen: «Wenn man Russland verlässt, muss man auch aktiv gegen den Krieg sein.» Man könne sich nicht mehr länger einfach aus der Politik heraushalten.

Sie spricht von einem «barbarischen Klima» und sagt: «Ich verstehe, dass der Westen nicht will, dass Russen auf den Straßen Europas Party machen.»

Sturz von innen? – «unrealistisch»

Gleichwohl fände sie es kontraproduktiv, Russen und Russinnen nicht in die EU ausreisen zu lassen. Gerade Regimekritiker und -kritikerinnen «müssen sich im Ausland zusammenschließen, Anti-Kriegsallianzen bilden und ihre Stimme erheben», so die Aktivistin. «Man kann eine Atommacht wie Russland nicht einfach so von innen heraus stürzen. Das ist einfach unrealistisch.»

Die von Estland, Lettland, Finnland und der Tschechischen Republik vorgeschlagene Visa-Blockade ist nicht die einzige Idee zur Einschränkung des russischen Europa-Tourismus in den Kriegszeiten. An einem informellen Treffen der EU-Außenminister sollen diesen Monat offenbar weitere Maßnahmen besprochen werden.

«Niemand zwingt sie, ins demokratische Europa zu reisen»

Etwa, dass Russen und Russinnen bei der Einreise nach Europa eine Erklärung unterschreiben müssen, in der sie die Invasion verurteilen. Oder dass russische Besucher und Besucherinnen eine Abgabe von umgerechnet 100 Euro zahlen sollen, die in den Wiederaufbau der Ukraine fließen würden.

Das sei eine Alternative für die Länder, die nicht bereit seien, allen Russen und Russinnen die Einreise in ihr Land zu verbieten, so der US-Alt-Botschafter in Russland, Michael McFaul.

Dass Russen sich daheim dann dem Vorwurf aussetzten, den ukrainischen Wiederaufbau zu finanzieren, meint er: «Das ist ihre Entscheidung. Niemand zwingt sie, ins demokratische Europa zu reisen! Sie können stattdessen im europäischen Land Belarus Urlaub machen.»

Sollen russische Touristen trotz Krieg noch Europa-Ferien machen dürfen? Ja, natürlich. Eine Kollektivbestrafung der ganzen Bevölkerung darf nicht sein. Nein, sollen sie nicht. Um Kante zu zeigen, braucht es solche harte Massnahmen. Ich weiss es nicht.

Wohlhabende Russen und Russinnen würden wahrscheinlich einen Weg finden, jedes Verbot zu umgehen, sagte der Sohn eines russischen Geschäftsmannes mit britischem Pass. Er war diesen Sommer in Saint-Tropez und es gab «so viele Russen wie sonst auch».

«Wenn das Böse solche Ausmaße annimmt, kommt das Schweigen der Menschen einer Komplizenschaft nahe», sagte Selenski. Er ergänzte: «Wenn Sie die russische Staatsbürgerschaft haben und schweigen, bedeutet das, dass Sie sich nicht gegen das Böse einsetzen – was bedeutet, dass Sie den Krieg unterstützen.»

An die eigene Bevölkerung gerichtet kündigte Selenski eine baldige Entscheidung des ukrainischen Parlaments über die Ausweitung des Kriegsrechts und der Generalmobilmachung an. «In naher Zukunft» werde die Volksvertretung hierüber entscheiden, sagte Selenski.