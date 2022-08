Serbien: Dürre bringt etliche Nazi-Kriegsschiffe in der Donau zum Vorschein

Wracks behindern Schiffsverkehr und gefährden die Fischerei

In Serbien waren die Wracks deutscher Kriegsschiffe aus dem zweiten Weltkrieg schon länger bekannt, unter anderem, da sie bei niedrigen Wasserständen den Schiffsverkehr behindern. So verringerten sie bei Prahovo in Ostserbien den für Schiffe befahrbaren Abschnitt von 180 auf 100 Metern, berichtet der «Spiegel» weiter.

Gemäß «CNN» sei auch die lokale Fischereiindustrie durch die Kriegsschiff-Wracks gefährdet. Der Wasserstand in der Donau sei derzeit so tief wie seit fast hundert Jahren nicht mehr. Zudem befänden sich noch immer Tonnen an Munition und Sprengstoff an Bord der Wracks.