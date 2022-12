Deutschland : Düsseldorf räumt wegen «abstrakter Drohung» alle Weihnachtsmärkte

In Düsseldorf hat die Polizei die Weihnachtsmärkte in der Innenstadt geräumt. Laut eines Medienberichtes soll ein Anrufer damit gedroht haben, mit einem Laster in den Weihnachtsmarkt am Düsseldorfer Rathaus zu fahren.