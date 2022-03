Dumm gelaufen : Duo überfällt McDonald's voller Elitesoldaten

Zwei Räuber in Frankreich wollen eine McDonald's-Filiale überfallen. Doch dort speist ein Gruppe Elitesoldaten, die die beiden Pechvögel kurz nach der Flucht einfängt.

Um erfolgreich einen Überfall durchzuziehen, braucht man in der Regel eine große Portion Glück. Wenn dann aber Pech dazukommt, wird der Coup ganz schnell zum Albtraum. Wie im Falle von zwei Räubern in Frankreich, die eine McDonald's-Filiale überfallen wollten.

Zu den Gästen in dem Schnellrestaurant gehörten nämlich dummerweise elf Elitesoldaten der Gendarmerie, die eigentlich gemütlich speisen wollten. Nach Angaben der Behörden stürmten die beiden Kriminellen den Laden in einem Einkaufszentrum mit zwei Jagdgewehren, schossen in die Luft und schnappten sich die Kasse.