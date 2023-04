Luxemburg: DuPont-Leitung und Gewerkschaften erzielen Einigung für 160 Angestellte

Die lange Zeit des Bangens ist für die 160 Angestellten von DuPont Teijin Films in Contern vorerst beendet. Wie Geschäftsleitung und die Gewerkschaften am heutigen Donnerstag mitteilen, ist es nach den Verhandlungen zum Erhalt der Beschäftigung (PME) für die betroffenen Arbeiter zu einem Ergebnis gekommen. Demnach haben die Verhandlungspartner einen auf sechs Monate befristeten Plan vereinbart, der noch der Zustimmung durch das zuständige Ministerium bedürfe.

Maßnahmen wie vorzeitiger Ruhestand, Umschulungen, zeitweise Leiharbeit oder eine Außervermittlung in andere Unternehmen sollen die Beschäftigung erhalten. Darüber hinaus wurde ein Begleitausschuss eingerichtet, dessen Hauptaufgabe darin bestehe, «die Entwicklung und Umsetzung der Maßnahmen unter strikter Einhaltung der Vereinbarungen zu überwachen», heißt es in einer Pressemitteilung der Arbeitnehmervertretung. Gleichzeitig betont die Gewerkschaft, alles dafür zu tun, «um für jeden Arbeitnehmer, dessen Arbeitsplatz gestrichen wird, eine Lösung zu finden».

Anfang März hat der Polyesterfolien-Hersteller, der 2022 von der amerikanischen Celanese-Gruppe übernommen wird, bekannt gegeben, dass das Unternehmen zwei von insgesamt drei Produktionslinien stillgelegt wird. Als Grund für die Schließung gab das Unternehmen an, dass die Fertigungsstätten nicht mehr rentabel genug seien. Schon seit Anfang des Jahres standen diese still und die 160 Angestellten waren seither in Kurzarbeit beschäftigt. Am Standort Contern soll auch in Zukunft 110 Mitarbeiter angestellt sein.