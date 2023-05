Internationale Entwicklung: Durch Oralsex ausgelöster Krebs wird immer häufiger

Krebs durch Oralsex? Das kommt häufiger vor als man denkt. Und zwar zunehmend. In manchen Ländern werde bereits von einer Epidemie gesprochen, so der Krebsspezialist Hisham Mehanna.

Krebs im Mundbereich ist auf dem Vormarsch. In den letzten zwei Jahrzehnten sei der Anstieg in der westlichen Welt so rapide gewesen, dass er «von einigen als Epidemie bezeichnet wird», so Hisham Mehanna vom Institut für Krebs- und Genomwissenschaften an der Universität Birmingham. Dies betreffe vor allem Fälle von sogenannten Oropharynxkrebs, bei dem die Mandeln und der Rachen betroffen sind.

Hauptursache für die auf Deutsch als ​​Mundrachenkrebs bezeichnete Erkrankung ist laut Mehanna das humane Papillomavirus (HPV), das vor allem im Zusammenhang mit Gebärmutterhalskrebs genannt wird. In den USA und Großbritannien werde Oropharynxkrebs mittlerweile häufiger als Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert, schreibt er auf Theconservation.com.

Ursache des Anstiegs ist laut Mehanna vor allem immer häufiger praktizierter Oralsex und häufig wechselnde Sexualpartner: «Diejenigen mit sechs oder mehr lebenslangen Oralsex-Partnern haben ein 8,5-mal höheres Risiko, an Oropharynxkrebs zu erkranken als diejenigen, die keinen Oralsex praktizieren», warnt der Experte. Als weitere Hauptrisikofaktoren gelten Rauchen und Alkoholkonsum.

Auf die von Cunnilingus und Fellatio ausgehende Gefahr wiesen vor einigen Jahren schon Experten hin: «Früher waren die typischen Patienten im Schnitt 50 bis 60 Jahre alt, es waren vor allem Männer, die viel geraucht und viel getrunken haben.» Mittlerweile seien die Betroffenen rund zehn Jahre jünger und beiderlei Geschlechts. Auch Nichtraucher und Menschen, die keinen oder kaum Alkohol trinken, gehörten dazu.

Laut Mehanna könnte die HPV-Impfung den Negativ-Trend wieder umkehren: «Es gibt zunehmende, wenn auch noch indirekte Beweise dafür, dass die Impfung auch bei der Vorbeugung einer HPV-Infektion im Mund wirksam sein kann.» Zudem deute sich an, dass Jungen in Ländern mit einer hohen Durchimpfungsrate bei Mädchen (über 85 Prozent) durch die sogenannte Herdenimmunität auch geschützt sind. «Zusammengenommen kann dies hoffentlich in einigen Jahrzehnten zu einer Verringerung von Oropharynxkrebs führen.» Zudem können sich auch Jungen selbst gegen das humane Papillomavirus impfen lassen – zum Selbst- und Fremdschutz.

Prominente Fälle

Dass Cunnilingus oder Fellatio derart unangenehme und potenziell lebensbedrohliche Folgen haben können, ist spätestens seit dem Jahr 2013 bekannt. Damals gab Hollywood-Schauspieler Michael Douglas bekannt, dass sein Kehlkopfkrebs auf Oralsex zurückzuführen war. ​​

Zu Beginn verursacht Mundrachenkrebs relativ wenig Symptome. Es kann daher schwierig sein, die Erkrankung in einem frühen Stadium zu erkennen. In der Regel stellt man zunächst Schwellungen oder Knoten am Hals und Schluckbeschwerden fest. Die Lymphknoten im Kopf-Halsbereich vergrößern sich. Im weiteren Verlauf kommt es zu Schmerzen im Hals, die bis zu den Ohren ausstrahlen können. Später treten Mundgeruch und Wunden im Mund-/Rachenraum auf. Auch länger als zwei bis drei Wochen anhaltende Heiserkeit, ein veränderter Klang der Stimme sowie ein Fremdkörpergefühl im Hals können auf Mundrachenkrebs hindeuten.