In der Nacht auf Mittwoch wurden Prinz Harry und Herzogin Meghan von Paparazzi verfolgt, wie ihr Sprecher mitteilte. Ein Erlebnis, das den 38-Jährigen an den Tod seiner geliebten Mutter erinnert.

Prinz Harry : «Durch Verfolgungsjagd verstehe ich besser, was in Dianas Todesnacht passiert ist»

Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan haben wegen einer Verfolgung durch Paparazzi in New York Alarm geschlagen. AFP

Gegen 22 Uhr verließen Prinz Harry und Meghan Markle das Ziegfeld Ballroom im Zentrum Manhattans, nachdem die Herzogin von Sussex mit dem «Women of Vision»-Award ausgezeichnet worden war. Das Paar stieg zusammen mit Meghans Mutter, Doria Ragland (66), in einen schwarzen SUV, um zu ihrer Unterkunft zu fahren. Doch «aggressive Paparazzi» verfolgten sie, woraufhin das Paar zur Ablenkung in ein Taxi stieg, da es zu einer «zweistündigen nahezu katastrophalen Verfolgungsjagd» gekommen war.

Nun teilte ein Bekannte des Paares laut «The Times» mit, dass der Vorfall vor allem für den Herzog von Sussex dramatisch gewesen sei. Er habe gesagt, dass die Verfolgung durch Paparazzi «für mich das Nächste war, was ich je gefühlt habe», um zu verstehen, was in der Nacht, in der seine Mutter Diana starb, passierte. Harry soll zudem Freunden erzählt haben, dass das Auto eines Fotografen mit einem geparkten Fahrzeug kollidierte und es mehrere «Beinaheunfälle» gab. Laut dem Prinzen hätte die Verfolgungsjagd «tödlich enden können» und sind sowohl Meghan als auch er «sehr erschüttert».

In diversen Interviews und der Netflix-Serie «Harry & Meghan» sagte der Sohn von König Charles III. (74), seine größte Angst bestehe darin, dass «sich die Geschichte wiederholt» – und spielte damit auf den Tod seiner Mutter an. Am 31. August 1997 kam Prinzessin Diana bei einem Autounfall in Paris ums Leben, als sie von Paparazzi verfolgt wurde.

Polizei und Taxifahrer dementieren

Das New York Police Department bestätigte, dass «zahlreiche Fotografen» Harry und Meghan verfolgten und ihre Heimfahrt zur «Herausforderung» machten. Doch sie spielten die dramatische Version des Paares in einer Medienmitteilung herunter: «Die NYPD begleitete das private Sicherheitsteam, das den Herzog und die Herzogin von Sussex beschützte. Es gab zahlreiche Fotografen, die den Transport erschwerten. Der Herzog und die Herzogin von Sussex kamen an ihrem Zielort an und es gab keine gemeldeten Zusammenstöße, Anzeigen, Verletzungen oder Festnahmen in Bezug darauf.»

Auch der Taxifahrer relativierte die Erzählungen von Harry und Meghan gegenüber «Washington Post». Laut Sukhcharn Singh stiegen die vier Passagiere – Harry, Meghan, Meghans Mutter und ein Sicherheitsmitarbeiter – gegen 23 Uhr vor einem Polizeirevier in der East 67th Street in sein Taxi ein. Für kurze Zeit sei das Auto von zwei Fahrzeugen, einem schwarzen Honda Accord und einem älteren grauen Honda CR-V, verfolgt worden. Die beiden Fahrzeuge, die sie verfolgten, fuhren neben dem Taxi her.