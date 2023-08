Testphase gestartet: Durchbruch in Krebsforschung? Pille soll über 70 Tumorarten töten

Eine kleine Pille, die wie Chemotherapie wirkt, aber weniger schädlich ist? Ein Traum für viele Menschen, die gegen Krebs kämpfen. Die Forschung berichtet immer wieder über potenziell ausschlaggebende Medikamente gegen Krebs, doch das größte Krebsforschungszentrum der USA, City of Hope, soll nun eine Pille entwickelt haben, die rund 70 Tumorarten zerstören kann.

So funktioniert die Pille

Das Medikament mit dem Namen AOH1996 zielt auf eine krebsartige Variante des Proteins PCNA (kurz für: proliferating cell nuclear antigen) ab. PCNA sorgt in seiner mutierten Form dafür, dass unsere DNA Tumore repariert oder gar vermehrt. Früher galt das Protein als zu komplex für eine zielgerichtete Therapie, doch AOH1996 kann die krebsfördernde Wirkung darin hemmen.

Somit wird das unkontrollierte Zellwachstum unterbunden. Forschungsleiterin Linda Malkas vergleicht die Wirkung mit einem Schneesturm, der einen Flughafen lahmlegt: «So können alle Flugzeuge, die die Krebszellen mit sich tragen würden, nicht mehr abheben», so Malkas in der Mitteilung.

City of Hope

AOH1996 richtet sich gegen eine krebsartige Variante des Proteins PCNA. In seiner mutierten Form ist PCNA entscheidend für die DNA-Replikation und die Reparatur aller expandierenden Tumore. (Symbolbild)

Die üblichen Therapien konzentrieren sich auf einen einzigen Signalweg, was es dem Krebs ermöglicht, sich zu verändern und gegen die Behandlung resistent zu werden, schreibt die Forschungsleiterin. Doch AOH1996 gehe anders vor, es greife nur die mutierte Form von PCNA in Krebszellen an. Dabei blieben die gesunden Zellen unberührt.