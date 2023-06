Luxemburg : Durstige Fake-Spendensammler tricksen Anwohner aus

OBERKERSCHEN – Am gestrigen Mittwoch ist der Bewohner eines Hauses in einer Ortschaft der Gemeinde Käerjeng von zwei vermeintlichen Spendensammlern überrumpelt und bestohlen worden. Dies teilt die Police Grand-Ducale am Donnerstagmorgen mit.