Luxemburg: Dutzende Cineasten pilgern für Avatar-Fortsetzung in die Kinos

Lange war es angesichts der Coronapandemie undenkbar, nun findet man wieder überfüllte Kinosäle, süßes Popcorn und klingelnde Kassen in den Kinos des Großherzogtums: Die Filmpalaste waren an den Weihnachtsfeiertagen voll besetzt, für viele gehört der Besuch zum Pflichtprogramm zwischen den Feiertagen. Das war auch am gestrigen Mittwochnachmittag in Kirchberg spürbar, wo es einen regelrechten Ansturm auf das Kinepolis gab.

Zu den Kinofans zählen sich auch Sorina und Eva, die die Weihnachtsferien genutzt haben «um mit den Kindern wieder ins Kino zu gehen». Wie viele andere hatten es die Familien auf die Fortsetzung von «Avatar» abgesehen. Trotz der derzeit milden Temperaturen im Großherzogtum haben sie sich gegen eine Aktivität an der frischen Luft und für die dreistündige Fortsetzung des weltweit beliebten Animationshits entschieden. «Wir hoffen, dass wir durchhalten, denn der Film soll sehr lang werden», so die beiden Mütter.

Neben zahlreichen glücklichen Zuschauern sorgten die hohen Besucherzahlen und ausgelastete Kinosäle auch bei den Betreibern und Mitwirkenden für gute Laune. So auch bei Stéphane Altieri, «Local Manager Experience» bei Kinepolis, betrachtet die Vorweihnachtszeit für sein Geschäft als überaus erfolgreich. «Es gibt nicht nur diesen einen Film, aber wir können bestätigen, dass der neue Avatar sehr beliebt ist», so Stéphane über den Erfolg.

Wie viele Besucher die Animations-Fortsetzung bislang in das Kino am Kirchberg gelockt hat, soll in Kürze bekannt gegeben werden, aber eines ist schon jetzt sicher: Wer «Avatar 2: The Way of Water» im Kinepolis sehen möchten, muss seine Ticktes im Voraus über das Internet buchen. Für den 28., 29. und 30. Dezember sind die Vorstellung nämlich schon ausverkauft.