Libyen: Dutzende Tote nach Kämpfen zwischen libyschen Milizen in Tripolis

Libyens Hauptstadt ist von den heftigsten Kämpfen in diesem Jahr erschüttert worden. Am Mittwoch beruhigt sich die Lage, die Unsicherheit aber bleibt.

Gefechte in Libyens Hauptstadt Tripolis Bei den schwersten Kämpfen im Bürgerkriegsland Libyen seit Monaten ist die Zahl der Todesopfer gestiegen. Yousef Murad/AP/dpa

Bei heftigen Gefechten zwischen rivalisierenden Milizen in der libyschen Hauptstadt Tripolis sind Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Ein Sprecher des libyschen Zentrums für Notfallmedizin, Malek Merset, bestätigte der Nachrichtenagentur AP am Mittwoch 45 Todesopfer und 146 Verletzte. In anderen Medienberichten, in denen ebenfalls Merset zitiert wurde, war von 55 Toten die Rede. Auf Nachfrage der AP zu den widersprüchlichen Angaben bestätigte der Sprecher aber noch einmal die 45 Toten.

Nach den rund 24 Stunden andauernden Kämpfen zwischen den beiden Milizen kehrte am Mittwoch wieder eine angespannte Ruhe in Tripolis ein. Sicherheitskräfte seien in jene Gegenden geschickt worden, in denen von Montagabend bis Dienstagabend besonders intensiv gekämpft worden sei, unter anderem im Viertel Fernadsch und an der Al-Schuk-Straße, teilte das libysche Innenministerium mit. In einem eigens eingerichteten Krisenzentrum würden alle Entwicklungen genau beobachtet.

Die Kämpfe machten deutlich, wie rasch die Lage im bürgerkriegsgeplagten Libyen wieder eskalieren kann. In den vergangenen Monaten war es in Tripolis vergleichsweise ruhig gewesen.

Gefechte in Libyens Hauptstadt Tripolis Auslöser der Kämpfe war die Festnahme eines Kommandeurs. Yousef Murad/AP/dpa

Auslöser der Kämpfe war die Festnahme eines Kommandeurs der Miliz 444. Brigade durch eine andere Miliz namens Sondereinheit für Abschreckung am Montag am Flughafen Tripolis. Libysche Medien berichteten, der Kommandeur sei schließlich wieder freigelassen worden, um das Blutvergießen zu beenden.

Wie viele der Toten Kämpfer der Milizen und wie viele Zivilisten waren, blieb unklar. Es waren aber jedenfalls die opferreichsten Kämpfe in Tripolis in diesem Jahr. Viele Bewohner der Hauptstadt konnten den ganzen Dienstag über ihre Häuser nicht verlassen.

Das ölreiche Libyen ist nach dem Sturz und Tod des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi 2011 ins Chaos gestürzt. Vor allem in Tripolis und im Westen von Libyen sicherten sich Milizen in der Folge Macht und Einfluss. Seit 2014 ist das Land auch zwischen zwei rivalisierenden Regierungen gespalten, die sich auf einige dieser schwerbewaffneten Milizen und ausländische Regierungen stützen. Die 444. Brigade und die Sondereinheit für Abschreckung gehören zu den größten Kampfverbänden in Tripolis. Beide hatten in der Vergangenheit Unterstützung der dortigen Regierung erfahren.