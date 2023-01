Luxemburgischer Influencer: Dylan Thiry wird des bandenmäßigen Betrugs beschuldigt

Dylan Thiry gibt an, immer transparent gewesen zu sein.

Dieser hatte im Senegal geholfen und über seinen Verein «Pour nos enfants» 84 Tage in Madagaskar verbracht. «Allerdings wurden die Spendenaufrufe geschlossen, ohne dass man wusste, was mit dem Geld passiert ist», erklärt ein Mitglied des Kollektivs. Schlimmer noch: «Es wurden sogar Sammlungen gestartet, obwohl der Verein aufgelöst worden war.» Dies soll im November 2022 der Fall gewesen sein. «Was geschieht mit den gesammelten Geldern, die an den Organisator Dylan Thiry geschickt wurden? Werden die Spender benachrichtigt oder erhalten sie ihr Geld zurück?», fragt das Mitglied weiter.