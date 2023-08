E-Auto-Batterie: Dieser Akku soll 400 Kilometer Reichweite in zehn Minuten schaffen

Eine neue Batterie aus China soll Elektroautos in nur zehn Minuten auf eine Reichweite von 400 Kilometern bringen. Die «Shenxing»-Zelle werde eine «Ära des superschnellen Ladens von Elektrofahrzeugen» einläuten, teilte der größte chinesische Batteriehersteller CATL, der unter anderem Tesla beliefert, am Mittwoch mit. Zum Vergleich: Lädt man einen Tesla Model S mit einem Supercharger auf, sind laut Tesla rund 400 Kilometer in 30 Minuten drin. Das Model 3 soll man innerhalb von 15 Minuten auf bis zu 275 Kilometer Reichweite laden können.