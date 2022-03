Luxemburg : E-Autos im Mittelpunkt des Autofestivals

LUXEMBURG – Das 55. Autofestival im Großherzogtum steht kurz bevor. Die Veranstalter zeigen sich optimistisch, denn 2018 erreichte die Branche einen Verkaufsrekord.

52.811 Neuwagen – so lautet die Verkaufs-Bilanz vom luxemburgischen Markt für das vergangene Jahr 2018, damit erreichte die Automobilbranche einen neuen Verkaufsrekord. Eine gutes Omen auch für die bald eröffnende 55. Ausgabe des Autofestivals in Luxemburg. Sie findet von Samstag, 26. Januar, bis Montag, 4. Februar, statt. Rund 75 Autohäuser aus dem ganzen Großherzogtum nehmen an der Messe mit 130 Showrooms teil. Etwa 50 neue Produkte wurden für die Messe angekündigt.