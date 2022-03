In Luxemburg : E-Autos sind ein Problem für die Feuerwehr

LUXEMBURG – Elektroautos stellen für die Feuerwehr im Falle eines Brandes eine echte Herausforderung dar. Die Brandbekämpfer werden eigens dafür geschult.

«Ein Auto mit Verbrennungsmotor hat eine 12-Volt-Batterie. Da ist das Risiko viel geringer, als bei Elektroautos, in denen 700-Volt-Batterien verbaut sind», sagt Joël Biever vom CGDIS. Für ihn und seine Kollegen stellen die Einsätze eine gefährliche Situation dar: «Wir müssen in solchen Fällen sehr vorsichtig vorgehen, weil in der Mitte der Fahrzeuge in der Regel ein Hochspannungskabel verläuft.»