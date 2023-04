Neuzulassungen: E-Autos überholen in Luxemburg Diesel und Hybride

Mit dem Abflauen von Lieferkettenproblemen steigt der Autoabsatz in der EU weiter – auch in Luxemburg scheint die Flaute der vergangenen Zeit vorüber. Wie am Mittwoch veröffentlichte Zahlen des europäischen Branchenverbands Acea zeigen, wurden im ersten Quartal hierzulande rund 13.000 Fahrzeuge neu zugelassen, fast 16 Prozent mehr als im Vorjahr. Im März waren es demnach sogar 20,9 Prozent mehr.