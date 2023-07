Luxemburg: E.Leclerc übernimmt Cora, Match und Smatch

E.Leclerc übernimmt in Luxemburg die Cora-, Match- und Smatch-Filialen. Dies geht aus einer Pressemitteilung am Donnerstagnachmittag hervor. Zuvor hatte das Unternehmen eine Vereinbarung mit der Gruppe Louis Delhaize unterzeichnet. Betroffen sind zwei Hypermärkte in Foetz und in Batringen sowie 25 Supermärkte und kleinere Geschäfte. Der Wechsel soll im letzten Quartal 2023 erfolgen.