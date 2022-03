«Rocket League» : E-Sport-Zuschauer stellen neuen Weltrekord auf

An der E-Sport-WM zum Autofußballspiel «Rocket League» holten die Franzosen den Pokal. Auch neben dem Spiel gab es am Event viel zu sehen.

Die siebte Season der «Rocket League» Championship Series hat am Wochenende online über 175.000 Zuschauer auf Twitch angelockt. An der Weltmeisterschaft zum Autofußballspiel spielten die zwölf besten Teams der Welt und kämpften um den Titel. Am Event in Newark, New Jersey, wurde zudem ein neuer Weltrekord für die längste La Ola aufgestellt. Die Zuschauer warfen im Stadion die Arme für über 25 Minuten in die Luft und brachen damit den bisherigen Weltrekord von 17 Minuten.