USA : E-Zigarette fordert jüngstes Todesopfer (15)

Im US-Bundesstaat Texas ist ein 15-Jähriger infolge einer Lungenerkrankung ums Leben gekommen. Es ist der jüngste Todesfall im Zusammenhang mit dem Konsum von E-Zigaretten.

Ende Dezember verstarb im US-Bundesstaat Texas ein 15-Jähriger infolge einer im Zusammenhang mit Dampfen resultierenden Lungenerkrankung. Dieser Evali-Todesfall, so der Name der Erkrankung, der für «E-cigarette or vaping associated lung injury» steht, sei derzeit der aktuellste wie das Portal «People» unter Berufung auf die US-Gesundheitsbehörde CDC berichtet. Auch ist der Teenager, dessen Identität nicht öffentlich bekannt ist, das bisher jüngste Todesopfer.