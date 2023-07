Randy Meisner: Eagles-Gründungsmitglied mit 77 Jahren gestorben

Randy Meisner, Gründungsmitglied der Eagles, ist tot. Das teilte die Band am Donnerstag (Ortszeit) mit. Meisner starb demnach in der Nacht zuvor in Los Angeles an den Folgen der Lungenerkrankung COPD. Er wurde 77 Jahre alt.

Der von seinem ehemaligen Bandkollegen Don Felder als «der süßeste Mann im Musikgeschäft» bezeichnete Meisner gründete die Gruppe Anfang der 1970er Jahre zusammen mit Don Henley, Glenn Frey und Bernie Leadon. Die Eagles entwickelten sich von einer Country-Rock- zur Hard-Rock-Band und veröffentlichten in den nächsten zehn Jahren eine Reihe von Hitsingles und -alben, angefangen mit «Take It Easy» bis hin zu «Desperado», «Hotel California» und «Life In The Fast Lane». «Randy war ein integraler Bestandteil der Eagles und maßgeblich am frühen Erfolg der Band beteiligt», hieß es in der Mitteilung. Auch die «stimmliche Bandbreite» des Bassisten sei erstaunlich gewesen.