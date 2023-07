Sekten und Druiden: East Grinstead – das Geheimnis der unheimlichsten Stadt Englands

1 / 13 East Grinstead in der englischen Grafschaft West Sussex mag auf den ersten Blick wenig aussergewöhnlich wirken. IMAGO/Panthermedia Es gibt dort zwar die längste zusammenhängende Zeile von Fachwerkhäusern in England, doch das ist es nicht, was das Städtchen so speziell macht. IMAGO/Zoonar Es ist die aussergewöhnliche Häufung von Glaubensgemeinschaften in diesem Ort mit rund 26.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Die meisten von ihnen legen sehr viel mehr Wert auf Diskretion als die anglikanische Church of England, die im Ort gut sichtbar vier Kirchen betreibt. (Im Bild: Die Moat Church) IMAGO/Zoonar

Was ist East Grinstead?

East Grinstead ist ein typisches südenglisches Städtchen südlich von London. Mit rund 26.000 Einwohnern wirkt der Ort in der Grafschaft West Sussex ausgesprochen beschaulich. Zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten im Ortszentrum gehört die längste zusammenhängende Zeile von Fachwerkhäusern in England. Doch das ist nicht der Grund, weshalb East Grinstead über die Landesgrenzen hinaus als die unheimlichste Stadt Englands bekannt ist. Dafür hat die einzigartige Anhäufung unterschiedlichster Kirchgemeinden und religiöser Gruppen gesorgt.

Welche Kirchen sind in East Grinstead ansässig?

Erst mal wenig verwunderlich ist die Präsenz der Church of England, die vier Kirchen betreibt, schließlich handelt es sich dabei um die englische Landeskirche. Auch das römisch-katholische Gotteshaus ist nicht sonderlich bemerkenswert. Deutlich außergewöhnlicher ist die Vielzahl evangelikaler Freikirchen, die in dem kleinen Ort Filialen eröffnet haben, darunter sind Baptisten und Methodisten, aber auch die United Reformed Church, die New Life Church, die Kingdom Faith Church und die Full Gospel Church. Die Mormonen haben in einem Nachbarort gar ihren britischen Hauptsitz angesiedelt. Auch direkt im Stadtzentrum von East Grinstead ist die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage mit einem Gotteshaus vertreten. Doch damit nicht genug, denn in dem beschaulichen Städtchen gibt es noch deutlich obskurere Organisationen.

Welche anderen spirituellen Gemeinschaften gibt es in der Gegend?

Besonders hervorzuheben sind die Scientologen, die 1959 ihr Lager in East Grinstead aufgeschlagen haben. Damals kaufte Gründer L. Ron Hubbard dem Maharadscha von Jaipur für wenig Geld den Landsitz Saint Hill Manor ab und machte ihn für die Zeit bis 1967 zum Welthauptsitz der Sekte. Der für Scientologen bedeutende Ort lockte über die Jahre auch immer mal wieder Hollywood-Prominenz nach East Grinstead, doch davon später mehr.

Auch die Rosenkreuzer, eine Geheimgesellschaft, die behauptet, eine Reihe von esoterischen Wahrheiten über das Universum zu bewahren, haben East Grinstead für sich entdeckt und logieren im Anwesen Greenwood Gate. Opus Dei, eine sektenähnliche Bewegung innerhalb der katholischen Kirche, deren Mitglieder sich auch heute noch mit einem stacheligen Bußgürtel selbst geißeln, haben ihrerseits mit Wickenden Manor ein stattliches Landhaus für sich in Beschlag genommen. Seit 1967 sind auch die Zeugen Jehovas in East Grinstead und üben ihren Glauben in der Kingdom Hall aus. In den Wäldern um East Grinstead sind schließlich Druiden und Vertreter des Paganismus anzutreffen, die dort ihre Rituale abhalten.

Was lockte Tom Cruise und John Travolta nach East Grinstead?

Die beiden Hollywood-Stars sind bekennende Scientologen, was ihre Anwesenheit in dem wichtigen Scientology-Zentrum erklärt. Cruise besaß bis 2016 sogar ein Anwesen in der Umgebung von East Grinstead und soll den Corona-Lockdown in Saint Hill Manor verbracht haben. Travolta sorgte 2011 für Schlagzeilen, als er im örtlichen Kentucky Fried Chicken erfolglos einen Tisch für seine Entourage reservieren wollte.

Doch weshalb kamen diese Gemeinschaften überhaupt nach East Grinstead?

Zu dieser Frage gibt es mehrere Theorien. Das Städtchen liegt exakt auf dem Nullmeridian, der vom Nord- zum Südpol verläuft und die Welt in eine östliche und eine westliche Hemisphäre teilt. Dieser soll hier von mächtigen Ley-Linien – alten geraden Linien in der Landschaft, denen eine spirituelle Bedeutung zugeschrieben wird – gekreuzt werden. Das macht die Gegend für esoterisch angehauchte Leute zu einem Kraftort. Auch den Wäldern in der Umgebung werden von gewissen Kreisen magische Kräfte zugeschrieben.

Doch der wahre Grund dürfte deutlich profaner sein. East Grinstead ist zwar ausgesprochen idyllisch, aber dennoch verkehrstechnisch sehr günstig gelegen. So ist man von London aus mit dem Zug in einer Stunde dort. Dass der Flughafen Gatwick nur etwa 20 Minuten entfernt ist, macht es auch für stark international ausgeprägte Organisationen wie Scientology oder die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage attraktiv. Dazu kommt, dass viele der herrschaftlichen Anwesen von ihren adligen Besitzern aus finanziellen Gründen verkauft werden mussten, wodurch diese Gemeinschaften für wenig Geld zu attraktiven Standorten kamen. Und schließlich dürfte auch ein gewisser Sir Archibald McIndoe einen nicht unwesentlichen Anteil an der Attraktivität East Grinsteads für Andersdenkende haben.

Wer war Sir Archibald McIndoe?

Im Zweiten Weltkrieg war der Neuseeländer McIndoe Chirurg am örtlichen Queen Victoria Hospital. Seine Spezialität war die Behandlung von Angehörigen der Royal Air Force, die im Gefecht von schweren Verbrennungen und anderen Verletzungen entstellt worden waren. Er gilt nicht nur als Pionier auf dem Feld der plastischen Chirurgie, sondern erkannte auch, dass er den Soldaten psychisch wieder auf die Beine helfen musste. Sein Ziel war es, ihnen ein Stück Normalität zurückzugeben. Deshalb ermutigte er diejenigen, die gesund genug waren, zu Ausflügen ins Städtchen. Gleichzeitig sensibilisierte er die Bevölkerung darauf, den Kriegsversehrten ganz normal zu begegnen und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie willkommen sind. Die Leute nahmen sich das zu Herzen und so wurde East Grinstead als «die Stadt, die nicht starrt», bekannt, wie die BBC schreibt. Ideale Voraussetzungen also für die Ankunft von Vertretern und Vertreterinnen von Glaubensgemeinschaften, die andernorts wohl mehr als nur schräg angeschaut worden wären.