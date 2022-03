Luxemburg – Echte Vorstellungsgespräche sind effektiver als virtuelle

Um gut für den «Moovijob Day», der am 25. März in der Luxexpo The Box stattfindet, vorbereitet zu sein, empfiehlt sie, sich schon im Vorfeld über die Unternehmen, die man sehen möchte, zu informieren. Außerdem sei es hilfreich, Lebensläufe in Papierform und eine eigene Präsentation vorzubereiten, um vermitteln zu können, wer man ist. «Es gibt viele Menschen auf einer Messe und oft bleiben weniger als zehn Minuten Zeit, um den Personalverantwortlichen zu überzeugen», erklärt sie.