Ein Jahr danach: Echternach hat «noch keinen einzigen Euro» Flut-Hilfe erhalten

In Echternach ist das Hochwasser vom Juli 2021 noch lange nicht vollends bewältigt. «Wir sind nicht am Ende, sondern erst am Anfang von allem», sagt Bürgermeister Yves Wengler. Einige Familien hätten bis zum jetzigen Zeitpunkt noch immer nicht in ihr altes Zuhause ziehen können. «Es gab Häuser, in denen man alles neu machen musste. Dort mussten sogar die Wände neu verputzt werden. Das Problem ist nicht nur das Wasser, sondern vor allem der Diesel, der sich damit vermischt hat.»

Eine genaue Schadenbilanz zu ziehen, sei noch immer schwer. Wengler beziffert die Schäden, die die Flut mit sich gebracht hat, auf etwa 20 Millionen Euro, was zwei Dritteln des Echternacher Jahreshaushalts entspricht. «Wir werden auf Kredite zurückgreifen», erklärt der Bürgermeister. Seine Gemeinde stecke in einer «heiklen finanziellen Situation», für sein Personal seien die Folgen der Überschwemmungen weiterhin eine echte Belastungsprobe. «Wir haben relativ schnell zwei Millionen Euro von den Versicherungen erhalten», so Wengler, der versichert, dass die Stadt «noch keinen einzigen Euro vom Innenministerium bekommen hat».

«Auf behördlicher Seite gab es keinerlei Flexibilität»

«Wir hoffen, dass irgendwann die Zuschüsse kommen. Wir haben Rechnungen an das Ministerium geschickt. Dann hat man uns vorgeworfen, dass die Kostenvoranschläge fehlen. Wir waren in einem Katastrophenszenario. Im Normalfall lassen wir dem Ministerium die Kostenvoranschläge zukommen. Aber in diesem Fall waren wir froh, dass die Handwerker überhaupt gekommen sind. Wir mussten eben schnell handeln. Mich enttäuscht, dass die Behörden und das Ministerium ihre Arbeitsweisen trotz unserer Notlage nicht geändert haben. Ich hatte vom Innenministerium persönliche Hilfe bei den Formalitäten erwartet – passiert ist nichts», schildert Wengler seine Lage.

Die Trägheit des Verwaltungsapparats sei für Wengler der «rote Faden, der sich seit der Flut durch sein Leben zieht». Das langwierige Verfahren, um die Errichtung des provisorischen Sportzentrums für 8 Millionen Euro sei das beste Beispiel: «Für provisorische Maßnahmen wurden die gleichen Formulare und Anträge verlangt, wie für einen gewöhnlichen Bau. Auf behördlicher Seite gab es keinerlei Flexibilität». Der Bau des Sportzentrums sei zunächst abgelehnt worden. «Wir mussten im April wieder von vorne damit anfangen», sagt der Bürgermeister. Die Fertigstellung des Sportzentrums für 450 Schüler und die Vereine der Stadt wurde von der Gemeinde zunächst Ende 2022 erwartet – und zwar hinter der Abtei. Letzten Endes sollte es im Frühjahr 2023 eröffnet werden, «auf einer Wiese in der Nähe unseres Fußballplatzes und des Hauptbahnhofs trotz schlechterer Zugänglichkeit», sagt Wengler.

«Unser Park ist verwahrlost»

Sorgen bereitet Wengler weiterhin der Park an der Sauer. Dort werde sein Handeln durch eine Anfrage des Kulturministeriums zu einer historischen Studie ausgebremst. Der Bürgermeister ließ deshalb an der Stelle große Tafeln samt QR-Code aufstellen, der zu einem Schreiben von Ministerin Sam Tanson führt. «Der Rokoko-Pavillon ist als Nationaldenkmal eingestuft. Im angrenzenden Park waren die Laternen abgebrochen, die Strom- und Wasserleitungen durch die Flut zerstört. Wir wollten dort aktiv werden, haben aber nicht daran gedacht, einen Antrag bei der Verwaltung für Stätten und Denkmäler zu stellen. Wir haben bis zum 15. Dezember sämtliche Maßnahmen auf Eis gelegt. Wir hatten keine Genehmigung, die Laternen oder den Minigolfplatz zu reparieren. Wir hatten Pflanzen im Wert von 20.000 Euro bestellt, um den Park wieder so zu gestalten, wie er war und haben noch nicht einmal die Genehmigung erhalten, sie zu einzupflanzen», sagt Wengler.

Innenministerium reagiert auf Vorwürfe

Der Park ist nach Ansicht des Bürgermeister noch immer verwahrlost. Über die historische Studie, die an der Stelle durchgeführt werden soll, habe er in der Zwischenzeit noch nichts Neues gehört. Ginge es nach Yves Wengler, so müsste der Staat für sämtliche Schäden in seiner Gemeinde aufkommen. «Bei uns kommt das Wasser des ganzen Landes an. Es kommt aus der Attert und aus der Our und fließt in die Sauer und schließlich in die Mosel. Bei uns sind deshalb die Schäden am größten. Im Sinne der nationalen Solidarität müssten alle Kosten von der Regierung übernommen werden».

Seine Gemeinde sei aber nicht die einzige, die noch immer mit den Folgen der Überschwemmungen zu kämpfen hat. Der Bürgermeister von Rosport, Romain Osweiler, werde aufgrund der Steine, die ihm in den Weg gelegt wurden, seinen Hut nehmen. «Er hat das Gleiche durchgemacht, wie wir und wird deshalb aufhören. Wir wollen einfach wieder zur Normalität zurückfinden. Der Druck, der nach wie vor auf uns lastet, ist enorm», sagt Wengler.

