Echternach: Ladendieb verletzt Beamten im Gesicht und Genitalbereich

Gegen 16.20 Uhr ist bei der Echternacher Polizei am gestrigen Samstag ein Ladendiebstahl in einem Kaufhaus eingegangen. Das geht aus einer Pressemitteilung vom Sonntag hervor. «Ein Sicherheitsmann hatte den Ladendieb bereits immobilisiert», heißt es in der Mitteilung. Dabei hätte er das Diebesgut sowie eine größere Menge Drogen vorgefunden.