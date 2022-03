Politischer Kompromiss : Ecuador erlaubt Abtreibung nach Vergewaltigung

Das Parlament stimmte mit 75 zu 41 Stimmen bei sieben Enthaltungen einem Gesetz zu, das Abtreibungen nach einer Vergewaltigung bis zur zwölften Schwangerschaftswoche erlaubt.

In Ecuador hat das Parlament ein Gesetz verabschiedet, das die Abtreibung nach einer Vergewaltigung erlaubt.

In Ecuador hat das Parlament ein Gesetz verabschiedet, das die Abtreibung nach einer Vergewaltigung erlaubt. 75 Abgeordnete stimmten am Donnerstag (Ortszeit) im zweiten Anlauf dafür, 41 dagegen und sieben enthielten sich. Der erste Vorschlag, der vorsah, die Abtreibung im Falle einer Vergewaltigung in allen Fällen bis zur 16. Schwangerschaftswoche zu legalisieren, war noch gescheitert.