Geburtstagsüberraschung: Ed Sheeran hat Sam Smith einen Marmor-Penis geschenkt

«Ich starrte auf einen zwei Meter großen Marmor-Penis und er musste mit einem Kran in mein Haus gehoben werden», so Smith. Was genau er mit der zwei Meter hohen und zwei Tonnen schweren Statue anfangen wird, weiß der 30-jährige Brite übrigens schon ganz genau. «Ich will ihn in einen Springbrunnen umwandeln. Das wird allerdings hart!»