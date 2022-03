«Sheeranville» : Ed Sheeran will seine Nachbarn loswerden

Superstar Ed Sheeran besitzt viele Immobilien. Jetzt will er die Immobilien neben seinen Immobilien kaufen.

Rund 63 Millionen Euro soll der Musiker («Shape of you») für Häuser, Wohnungen und Villen ausgegeben haben. 27 Objekte soll er besitzen. Aber damit ist noch lange nicht Schluss – Laut der britischen Boulevardzeitung The Sun will der Sänger nun auch noch sein riesiges Anwesen in Suffolk nordöstlich von London erweitern. Seit fünf Jahren arbeitet er an diesem gigantischen Immobilienprojekt.