Betreiberfirma : EDF bestätigt Korrosionsprobleme am AKW Cattenom

CATTENOM – Wegen des Verdachts auf Korrosion ist Reaktor 3 des Kernkraftwerks im grenznahen Frankreich seit dem 26. März abgeschaltet. Nun hat sich die Betreibergesellschaft dazu geäußert.

Anzeichen von der Spannungsrisskorrosion wurde an Teilen von Rohrleitungen von Hilfskreisläufen mehrerer Atomreaktoren in Cattenom festgestellt. Das teilt die Betreibergesellschaft EDF am Mittwoch auf ihrer Website mit. Von dem Problem betroffen sei insbesondere Reaktor Nummer 3 des Atomkraftwerks, das etwa zehn Kilometer von der luxemburgischen Grenze entfernt liegt. «Die Untersuchungen werden fortgesetzt, um die Art und den Ursprung dieser Hinweise zu charakterisieren», so EDF.