Freundschaftsspiel – Edin Dzeko vermiest tapferen Luxemburgern den Abend

Als Luc Holtz das letzte Mal einen Schlusspfiff im Bilino-Polje-Stadion in Bosnien-Herzegowina hörte, schlurfte seine Mannschaft nach einer 0:5-Pleite in der EM-Qualifikation mit hängenden Köpfen vom Platz. Elf Jahre später, am heutigen Dienstagabend, wollten es die «Rout Léiwen» beim Testspiel besser machen.