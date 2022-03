Wein in Luxemburg : Edles Tröpfchen aus dem Hauptstadt-Weingarten

LUXEMBURG — Rund 250 Kilogramm Trauben wurden an diesem Mittwoch in Luxemburg-Stadt geerntet. Schauplatz waren die Gärten der ehemaligen Abtei Neumünster.

Eigentlich erinnert der Anblick mehr an das Moseltal als an die Hauptstadt Luxemburgs. Rund zwanzig Erntehelfer waren am Mittwochmorgen damit beschäftigt, die Trauben im «Klouschtergaart», also den Gärten der ehemaligen Abtei Neumünster, zu ernten. Am Fuße des Bockfelsen werden seit etwa 15 Jahren Luxemburger Reben (Elbling, Rivaner, Pinot, gemischt) angebaut.