Luxemburg: Edson Santos «ruht nun in Frieden und ist glücklich»

«Jetzt ist er glücklich und ruht in Frieden»: Einige Stunden nach Edsons Tod sammelt sein Bruder Elson noch seine letzten Kräfte zusammen, um seinem geliebten Bruder die letzte Ehre zu erweisen. Edson war bekannt im Neudorfer Stadtteil und spielte Fußball beim FC CeBra in Luxemburg-Zessingen. Vergangenen Sonntag verkündete seine Familie die traurige Nachricht von seinem Tod. Diese verbreitete sich daraufhin in ganz Luxemburg wie ein Lauffeuer und zog eine Vielzahl von Beileidsbekundungen nach sich.

«Ich habe mehr als tausend Nachrichten erhalten. Die Leute wussten nicht, was er eigentlich durchmacht. Sie sind schockiert. Alle sind bereit, uns unter die Arme zugreifen», erklärt Zwillingsbruder Elson. Unter ihnen mehrere Personen aus der Fußballszene, darunter der bosnische Nationalspieler Miralem Pjanic, ein langjähriger Freund von Edson, aber auch Freunde, die er auf Partys kennengelernt hatte. Für alle war Edson «ein Kerl, der immer bereit war, zu helfen, und der seinen Kindheitsfreunden sehr nahe stand», so sein Zwillingsbruder.

«Benfica war sein Leben. Er hat kein Spiel verpasst»

Edson liebte es, mit seinem Fotoapparat durch die Stadt zu laufen. Seine Bilder veröffentlichte er in sozialen Netzwerken. Für seinen Zwillingsbruder Elson und seine Eltern hat die Zeit der Trauer begonnen. Die Anteilnahme ihrer Mitmenschen zeigt, wie sehr Edson geliebt wurde. In Luxemburgs Partyszene war er bekannt und beliebt und war stets bereit für seinen Bruder in der Seven Lounge Bar in Bartringen mit anzupacken. Und dann war da noch der Fußball – «Benfica war sein Leben. Er hat kein Spiel verpasst», erklärt Elson.