«Unrecord»: Ego-Shooter wirkt so echt – Gamer-Community verwirrt

Ein neues Ego-Shooter-Game, das so echt aussieht, dass es das Publikum verwirrt: In «Unrecord» erleben Spieler Polizeiaktionen durch die leicht verzerrte Linse einer Bodycam. Doch die Beleuchtung, die fotorealistischen Grafiken und die Kamerabewegungen lassen es so echt aussehen, dass es bald Skepsis in der Gamer-Community auslöste.