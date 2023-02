Anwalt bestätigt : Ehe-Aus bei Markus Lanz nach 12 gemeinsamen Jahren

Wie die deutsche «Bild» in Erfahrung bringen konnte, erfolgte die Trennung im Guten. So würden sie in Zukunft weiterhin gemeinsam einen freundschaftlichen Weg bestreiten. Insidern zufolge soll das Ex-Paar weiterhin mit seinen drei Kindern unter dem gleichen Dach leben. Unklar soll nun aber sein, was mit der Villa passiert, die Lanz momentan baut. Laut dem Blatt ist eigentlich ein Umzug im Frühjahr geplant gewesen.