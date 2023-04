Seit 2017 amtierend: Ehefrau des Kanzlers tritt als Bildungsministerin in Brandenburg ab

Die gebürtige Hamburgerin und Ehefrau von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) war seit 2017 Landesministerin für Bildung, Jugend und Sport in Brandenburg.

Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) ist von ihrem Amt zurückgetreten. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (ebenfalls SPD) habe dem Wunsch nach einem Rücktritt entsprochen, teilte Vize-Regierungssprecherin Eva Jobs ohne Angaben von Gründen am Montag mit. Der Nachfolger von Ernst soll Bildungsstaatssekretär Steffen Freiberg werden.

Die Ministerin stand in den vergangenen Jahren immer wieder in Kritik von Verbänden und Opposition, zuletzt auch innerhalb der Koalition aus Sozialdemokraten, Christdemokraten und Grünen. Sie war seit dem Jahr 2017 Bildungsministerin in dem ostdeutschen Bundesland.