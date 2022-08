Salerno, Italien: Ehefrau und 2 Söhne töten Mann – und entsorgen die Leiche in einer Tüte

1 / 5 Monica Milite tötete ihren Ehemann Ciro Palmieri in der Nacht zum 30. Juli 2022. Facebook Am 19. August entdeckte die Polizei die Leiche des Mannes in unwegsamem Gelände bei der Ortschaft Irpinia. Bei der Bergung musste die Feuerwehr und Spezialisten des Höhlenforschungszentrums gerufen werden. Screenhot Lira TV Die Ehefrau hatte Ciro Palmieri als vermisst gemeldet. Screenshot Chi l'ha visto

«Es war eine echte Hinrichtung, die 15 Stunden dauerte», sagt Luca Palmieri. Er ist der Bruder von Ciro, ein Mann, der angeblich am 29. Juli mysteriös aus seinem Haus in Giffoni Valle Piana in der süditalienischen Provinz Salerno verschwunden war. In Wahrheit aber war Ciro Palmieri von seiner Ehefrau Monica Milite erstochen worden. Zwei ihrer vier Kinder, der 20-jährige Massimiliano und ein 15-Jähriger, hatten der Frau beim kaltblütigen mutmaßlichen Mord geholfen. Das jüngste Kind des Paares, ein Elfjähriger, wurde stiller Zeuge der Tat.

An jenem Abend griff Monica Milite nach einem heftigen Streit mit ihrem Mann zum Messer und stürzte sich auf ihn. Sie stach Dutzende Male auf den 43 Jahre alten Ciro ein, auch als er hilflos und vor Schmerz schreiend am Boden lag. Ihr Sohn Massimiliano und der 15-Jährige folgten mit Messern in den Händen der Mutter und schlugen ebenfalls auf den Vater ein. Die Schreie des Mannes alarmierten den Elfjährigen, der schockiert in den Raum kam und zusehen musste, wie der Vater erstochen wurde.

Frau zerstückelte Leiche ihres Mannes

Monica Milite entschied danach, die Leiche ihres Mannes zu entsorgen. Doch diese war zu groß und zu schwer, um sie im Auto zu verladen. Also amputieren die drei ein Bein und stopfen es in einen Abfallsack. Mit den Leichenteilen fuhr sie nach Irpinia, um dort alles über eine Klippe zu werfen.

Es war Ciros Bruder Luca, der Monica überzeugen musste, eine Vermisstenmeldung bei der Polizei aufzugeben. «Sie kümmerte sich gar nicht darum, es schien ihr gleichgültig zu sein», sagt der Mann zum «Corriere della Sera». Schließlich meldete die Familie Ciros Verschwinden auch bei der bekannten TV-Sendung «Chi l'ha visto».

Gegenüber den Carabinieri machte sie keine große Angaben zum Verschwinden: «Er sagte mir, ich solle eine Tasche mit seiner Arbeitskleidung vorbereiten und sie vor der Eingangstüre stellen. Dann ging er hinaus. Und ich habe meinen Mann nie wieder gesehen.» Ihrem Schwager erzählte die Frau, dass Ciro «sich mit bösen Leuten» getroffen habe.

Laut der Täterin war Ciro Palmieri gewalttätig

Gleich nach der Tat überschrieb die Frau die Aufnahmen der Überwachungskameras im Haus. Bei den Ermittlungen der Polizei gelang es einem IT-Spezialisten jedoch, die Originalvideos wiederherzustellen. Am Freitag wurden Monica Milite und die beiden Söhne festgenommen und des Totschlags sowie des Verbergens einer Leiche beschuldigt. Der Elfjährige befindet sich in der Obhut des städtischen Sozialdienstes. Zum Zeitpunkt des mutmaßlichen Mordes hielt sich der 22-jährige Sohn der Familie in Norditalien auf, wo er als Soldat dient.

Luca Palmieri trauert um seinen Bruder: «Er war ein harter Arbeiter: nachts in der Bäckerei und tagsüber auf dem Land, wo er sich auch um die Schafställe anderer Hirten kümmerte. Da er immer weniger Arbeit hatte und die Hypothek abbezahlen musste, befand er sich in finanziellen Schwierigkeiten, und wir halfen ihm mit Geldbeträgen», sagt er. Seine Kinder habe Ciro Palmieri über alles geliebt, sagt der Bruder. Und dass der 43-Jährige gewalttätig gegenüber seiner Familie gewesen sei, wie Monica nun behauptet, davon weiß Luca nichts. «Die beiden hatten Streit wie jedes normale Paar. Ciro war alles andere als ein Mann, der seine Hände hob.»