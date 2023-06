Starke Differenzen: Ehekrise bei den Pochers? Olli und Amiras Beziehung soll «am Ende» sein

1 / 8 Es scheint der Wurm drinnen zu sein bei der Ehe von Amira und Oliver Pocher, glauben Insider zu wissen. IMAGO/STAR-MEDIA Weder Oliver noch Amira haben ein mögliches Beziehungs-Aus bislang kommentiert. Instagram/amirapocher Regelmäßig gewährt das Paar, das seit 2019 verheiratet ist, seinen Fans intime Einblicke in sein Leben. Instagram/amirapocher

Oliver und Amira Pocher sind unzertrennlich – so scheint es zumindest. Nun kursieren jedoch Gerüchte, dass es um die Beziehung der beiden, die zwei gemeinsame Söhne haben, schlecht steht. So verriet eine Person aus dem näheren Umfeld des Paares der «Bunte»: «Die Ehe ist am Ende. Amira will nicht mehr». Und auch bei der «Bild»-Zeitung ist man sich sicher, dass die Ehe schon seit längerem zum Scheitern verurteilt ist und die Pochers seit Monaten in der Krise stecken. Die möglichen Gründe dafür haben die beiden oftmals selbst öffentlich gemacht.

Im gemeinsamen Podcast «Die Pochers» gifteten sich die beiden jüngst richtig an, sodass von liebevoller Stichelei nicht mehr die Rede sein konnte. Pocher meinte unter anderem, seine Frau sei viel «zu dünn» und habe «nichts mehr auf den Rippen». Damit nicht genug, bezeichnete er sie sogar als faul, worauf Amira bissig zurückgab: «Wer steht denn jeden Morgen um sechs auf?»

Olli und Amira sind sich uneinig beim Thema Geld

Zudem gab es in der Vergangenheit Unstimmigkeiten beim Thema Geld. Amira gab nämlich einst in ihrem Podcast «Hey Amira» zu, dass sie sehr gerne, sehr viel ausgibt. Dagegen ist Olli eher ein Sparfuchs, der sein Vermögen lieber schlau anlegt. Die Moderatorin hingegen verleiht auch gerne hin und wieder mal ein paar Scheinchen. So seien es schon ein paar Zehntausende Euros, die sie in ihrem Bekanntenkreis verliehen hat, wie sie in einem Podcastgespräch mit ihrem Mann sagte.

Dieser reagierte darauf eher ungehalten. «Warum verleihst du denn Zehntausende von Euros? Das würde mich wirklich mal interessieren. Wer macht denn sowas?», so Olli. Doch Amira stellt klar, dass es sich dabei um eine Handvoll Leute handelt und sie diese Menschen lieben und ihnen vertrauen würde.

Konfliktpotenzial birgt auch das Thema Schlafen. So beschwerte sich Amira schon über Ollis nächtliche Schnarch-Eskapaden und meinte, sie würde rund um ihren Ehemann arbeiten, während er auf der Couch «Wälder absägt». Ob diese Gründe allerdings ausreichen, dass das Paar eine Scheidung in Betracht zieht? Die beiden hatten dies bislang weder bestätigt noch dementiert.

Schwierige Patchwork-Situation?

Bild vermutet allerdings weiter, dass die Patchwork-Konstellation mit Sandy Meyer-Wölden (40) doch schwieriger sein könnte, als man vermuten möchte. Denn obwohl Sandy der Zeitung kürzlich erzählt hatte, sie wäre mittlerweile gut mit Amira befreundet, hatten die beiden einen schwierigen Start. Mit Sandy war Olli von 2010 bis 2014 verheiratet, sie haben drei gemeinsame Kinder. Im Jahr 2019 gab er dann seiner Amira das Ja-Wort.